МАК подтвердил неверную установку датчиков у разбившегося в Коломне SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет (.pdf) по крушению самолета Sukhoi Superjet 100, упавшего в Подмосковье в июле 2024 года. Как выяснилось, на воздушном судне неправильно установили датчики углов атаки. Из-за этого они показывали неверные данные.

По данным МАК, при техобслуживании SSJ-100 рабочие нарушили требования руководства по технической эксплуатации RRJ-95. Его предоставляет производитель для пользователей и обслуживающего персонала самолета. В результате техники перепутали левый и правый датчики.

Самолет SSJ-100 упал неподалеку от Коломны 12 июля. На борту находились два пилота и бортпроводник, они погибли. В августе прошлого года МАК публиковала промежуточные результаты расследования, где неправильная установка датчиков угла атаки называлась одной из версий произошедшего. После этого комиссия начала работать над совершенствованием процедуры установки датчиков.

Подробнее о катастрофе — в материале «Ъ» «"Сухой" обслужили до катастрофы».

Никита Черненко