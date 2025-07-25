Утверждено взыскание с петербургской фирмы 1 млрд в пользу воронежской ГК «Благо»

13-й арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Межрайонной инспекции ФНС №12 по Саратовской области (МИФНС) на решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании с петербургского ООО «Жерновский хлебоприемный пункт» Нуне Барбарян 938,9 млн руб. в пользу ООО «Благо-Эртиль» (структура воронежской ГК «Благо» семьи Фосманов). Тогда суд первой инстанции отказал налоговому органу во вступлении в дело в качестве третьего лица. Это следует из картотеки арбитражных дел.

В апелляционной жалобе МИФНС заявила, что суд первой инстанции не учел задолженность ответчика перед бюджетом. В связи с этим требовалось отменить решение и направить дело на новое рассмотрение. Вторая инстанция посчитала, что налоговый орган не может ходатайствовать о вступлении в него, так как в отношении ответчика не была введена процедура банкротства.

Структура ГК «Благо» инициировала разбирательство в декабре 2024 года. Изначально размер ее требований составлял 150 млн руб., но впоследствии был уточнен. В структуре задолженности основную сумму составили убытки «в виде невозвращенной стоимости семян подсолнечника по договору хранения» — 875,9 млн руб. Еще были заявлены 42 млн руб. пени «за просрочку возврата семян подсолнечника», 19,7 млн процентов за пользование чужими средствами.

О включении инвестпроекта ГК «Благо» в перечень особо значимых — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова