Воронежские инвестпроекты «Золотого початка» и ГК «Благо» стали особо значимыми

Инвестиционные проекты по техническому перевооружению и расширению действующего предприятия по обработке семян сельхозкультур ООО «Селекционно-семеноводческий центр “Золотой початок-Павловский”» и строительству элеваторного комплекса для семян подсолнечника объемом 160 куб. м ООО «Благо-Верхняя Хава» в Воронежской области вошли в список особо значимых. Это следует из текста закона, принятого областной думой и подписанного губернатором Александром Гусевым.

Присвоенный статус позволяет рассчитывать на льготу по налогу на имущество, субсидии на возмещение затрат на строительство, подключение к электросетям, уплату процентов по кредиту.

К осени прошлого года «Золотой початок» вложил в обновление павловской площадки около 600 млн руб. До конца 2024 года сумма должна была вырасти до 1,1 млрд руб. Средства были направлены на обновление двух цехов, строительство склада, а также закупку китайского и немецкого оборудования — зерноочистительных машин, сепараторов, линий сортировки.

В планах компании — начать переработку мелкосемянных культур, в частности рапса и рыжика, также масштабно модернизировать еще один цех. Семеноводческий центр перерабатывает более 16 тыс. т семян — 10 тыс. т кукурузы и 6 тыс. т подсолнечника — в год, его вместимость составляет более 10 тыс. паллето-мест.

Статус особо значимого инвестиционному проекту группы компаний «Благо», которая строит элеватор на 60 тыс. т единовременного хранения на Верхнехавском маслоэкстракционном заводе, правительство Воронежской области планировало предоставить еще в 2022 году.

Строительство началось в апреле 2022-го. Первоначально объем инвестиций оценивался в 1,8 млрд руб., к середине 2023 года он, по данным облправительства, увеличился до 2,2 млрд руб. Общая сумма налоговых отчислений в бюджеты всех уровней до 2035 года может составить 600,5 млн руб. Также в облправительстве рассчитывали на создание на элеваторе 63 рабочих мест.

По данным Rusprofile.ru, ООО «ССЦ "Золотой початок-Павловский"» зарегистрировано в 2004 году в Воронежской области для предоставления услуг в области растениеводства. Уставный капитал — 40,5 млн руб. Выручка компании по итогам 2024 года составила 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 77 млн руб. Управляющая организация — московское АО «Национальные стратегические активы» (НСА). Учредители — НСА (73,9%) и ООО «Золотой початок» (26,1%), принадлежащее на 94,9% НСА (оставшимися 5,1% владеет московское ООО «Недвижимость» Олега Крикуна). С декабря 2023 года единственным владельцем НСА является Артем Малышев, ранее акционером компании был Сергей Трегуб. ООО «Благо-Верхняя Хава» зарегистрировано в 2012 году в Воронежской области для производства рафинированных растительных масел и их фракций. Уставный капитал — 1 млн руб. Генеральный директор — Владимир Щедрин. В 2024 году выручка компании составила 17 млрд руб., чистая прибыль — 134 млн руб. Единственный владелец — петербургское ООО «Благо инвест», подконтрольное АО «Благо капитал». Актуальные учредители не указаны, ранее им выступал генеральный директор компании Дмитрий Фосман.

О том, как прошел визит главы Минсельхоза на площадку «Золотого початка»,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь