Структура воронежской ГК «Благо» взыскала почти 1 млрд с петербургской компании

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО «Благо-Эртиль» (структура воронежской ГК «Благо» семьи Фосманов) о взыскании 938,9 млн руб. с местного ООО «Жерновский хлебоприемный пункт» Нуне Барбарян. Информация об этом появилась в картотеке арбитражного суда. Мотивировочная часть решения еще не опубликована. Жалобы пока не поступали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Изначально размер требований «Благо-Эртиль» составлял 150 млн руб. Согласно резолютивной части решения, в 875,9 млн руб. оценена задолженность ответчика, в 42 млн — неустойка за период с 1 сентября по 17 октября 2024 года, в 19,7 млн — проценты за пользование чужими денежными средствами с 18 октября по 26 ноября 2024-го, в 1,25 млн — расходы по уплате госпошлины.

Тем же решением Межрайонной инспекции ФНС №12 по Саратовской области отказали во вступлении в дело в качестве третьего лица.

Иск был подан в декабре прошлого года. В октябре 2024-го «Благо-Эртиль» уже обращалось в суд с заявлением об аресте счетов «Жерновского хлебоприемного пункта» на сумму 942,8 млн руб., а также о запрете саратовскому управлению Росреестра осуществлять регистрационные действия в отношении ряда объектов компании. Суд отказал в принятии обеспечительных мер.

О планах ГК «Благо» вложить 2 млрд руб. в модернизацию воронежских активов читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова