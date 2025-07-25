Cosmos Hotel Group отправляется на Мальдивы

На Мальдивах может появиться отель с российским менеджментом. Задачу на себя взяла АФК «Система», владеющая одной из крупнейших отечественных гостиничных групп Cosmos Hotel Group. В компании уточняют, что на сегодняшний день в их портфеле нет зарубежных объектов. Как российские отели выходят на зарубежный рынок? Расскажет Стас Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

В начале июля пользователи обратили внимание на новые домены: гостиничный оператор «Космос» то ли готовился открывать сайты о Ближнем Востоке, Белоруссии, Грузии и Мальдивах, то ли просто бронировал для себя адреса. 24-го числа руководство АФК «Система» публично заявило о планах за рубежом, и якобы даже конкретный объект на Мальдивах уже нашелся. Безвизовый режим, прямые рейсы и дружественные двусторонние отношения должны удовлетворять всем условиям российских компаний. Это же касается и Сейшельских Островов. И «Космос» станет не единственным отечественным оператором на зарубежном рынке, отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников: «Тот же Savoy часто принадлежит россиянам. При этом на Мальдивах немного граждан Украины, на Сейшелах они встречаются чаще. Это тоже немаловажный вопрос с точки зрения гостей, которые приезжают на отдых и не хотят лишних конфликтных ситуаций.

У Cosmos Group есть туроператорский опыт работы. В моем представлении это может быть достаточно интересно».

Собеседники “Ъ FM” отмечают активность российских гостиничных операторов в ближнем зарубежье. Например, все еще можно забронировать номера в отелях Azimut в Мюнхене или Вене. Хотя компания в 2023-м предупреждала, что планирует уйти с европейского рынка. В начале 2025-го в интервью РБК ее гендиректор Максим Бродовский раскрыл, что бизнес в регионе продан британскому гостиничному оператору. Но с Мальдивами проблем быть не должно, уверен руководитель консалтингового агентства в отрасли гостеприимства HotConsulting Роман Сабиржанов: «Если мы говорим про санкции, то их не должно быть. Операционные риски минимальны, потому что гостиничный бизнес масштабируется.

Другой вопрос: с каким продуктом они выйдут? Все-таки в России Cosmos известен как оператор гостиниц категории upscale, 4 "звезды", а на Мальдивах, скорее, нужно делать люксовую "пятерку"».

Как сообщают турагенты, летом, вне сезона и со скидками ценовая политика Мальдив почти сравнялась с Турцией. В минувшем октябре даже при возросшей тогда стоимости поездок турпоток из России на острова достигал пятилетнего рекорда. При этом найти здесь русскоязычных горничных и поваров для местного отеля будет непросто, считает управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич: «У Cosmos Group нет опыта управления отелями за границей. Учитывая специфику самих Мальдив, это очень экзотический опыт. Смогут ли они с этим справиться? Там отсутствует собственный персонал, приходится заниматься серьезным хантингом на Шри-Ланке, заказывать продукты в Эмиратах. Кроме тунца, там реально вообще нет ничего. Следующий этап — сам климат с ярко выраженной сезонностью».

Как минимум конкуренция на островах растет. В Ассоциации туроператоров сообщали, что в 2025-м на Мальдивах крупные мировые гостиничные операторы планировали запуск около 20 новых комплексов.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова