Иск Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока суд рассматривает в закрытом режиме

Заседание Ленинского районного суда Владивостока по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры России к бывшему мэру города Владимиру Николаеву и его окружению пройдет в закрытом для прессы и публики режиме. Как рассказал «Ъ» адвокат господина Николаева Александр Бондаренко, суд удовлетворил соответствующее ходатайство представителей истца.

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Фото: Фонд Владимира Николаева Владимир Николаев

Фото: Фонд Владимира Николаева

«Это связано с оглашением персональных данных»,— сказал защитник. Ранее судья Виктория Аскерко отклонила ходатайство адвоката Бондаренко об ее отводе.

Стоимость имущества, которое Генпрокуратура требует изъять у бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева и его родных, превышает 1,1 млрд руб. В рамках антикоррупционного иска надзор просит обратить в доход государства свыше 830 объектов собственности, незаконно полученный градоначальником с использованием должностного положения. В качестве обеспечительной меры суд наложил арест на имущество ответчиков, а также на доли в различных компаниях и банковские счета.

Ответчики иск Генпрокуратуры не признают.

Алексей Чернышев, Владивосток