Главные новости за 24 июля. Сочи
В ночь на 24 июля федеральная территория Сириус подверглась атаке беспилотников. Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая.
В результате атаки беспилотников на Краснодарский край в Адлерском районе Сочи погибли две женщины от падения обломков сбитого дрона, еще 11 человек пострадали. Погибшие оказались сотрудницами РЖД.
Аэропорт Сочи перешел на усиленный режим работы из-за введенных ранее ограничений. Рейсы обслуживаются на вылет и прилет согласно очередности и готовности воздушных судов.
Инспектора ДПС, получившего ранения при атаке беспилотников в Сочи, санавиацией эвакуировали в краевую больницу, где врачи диагностировали осколочные повреждения бедра и голеней. Эвакуацию раненого инспектора организовали при первой возможности.
В аэропорту Сочи сохраняются массовые задержки авиарейсов на вылет и прилет. По состоянию на утро 24 июля, согласно данным воздушной гавани курорта, 28 рейсов отклоняются от расписания при вылете, примерно столько же — при прибытии.
Ночная атака беспилотников в Сочи и на федеральной территории Сириус привела к гибели и ранению людей. В своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин выразил соболезнования семьям погибших.
В Адлерском районе Сочи, где в ночь на 24 июля в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата погибла женщина и пострадал еще один человек, органы прокуратуры организовали контроль за соблюдением прав граждан и своевременным оказанием им помощи.