Мэр Сочи прокомментировал ночную атаку БПЛА

Ночная атака беспилотников в Сочи и на федеральной территории Сириус привела к гибели и ранению людей. В своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин выразил соболезнования семьям погибших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«В результате ночной атаки беспилотников на Сочи и федеральной территории Сириус, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Выражаю искренние соболезнования родным и близким»,— заявил градоначальник.

По распоряжению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

На улице Авиационной, где упали обломки дрона, специалисты уже потушили возгорание. На месте происшествия работают аварийные службы, ресурсоснабжающие организации и техника районной администрации для устранения последствий.

Сейчас угроз для жителей, гостей и инфраструктуры нет. Все городские системы функционируют в штатном режиме, аэропорт принимает и отправляет рейсы, хотя наблюдаются некоторые задержки в расписании.

Мэр Сочи и глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин контролируют ситуацию и поддерживают постоянное взаимодействие.

Господин Прошунин призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие, следить за информацией краевого оперативного штаба и доверять только официальной информации.

«Ъ-Сочи» писал, что в Адлерском районе Сочи, где в ночь на 24 июля в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата погибли и пострадали люди, органы прокуратуры организовали контроль за соблюдением прав граждан и своевременным оказанием им помощи. Власти призвали местных жителей воздержаться от публикации материалов, касающихся работы ПВО и служб реагирования.

Мария Удовик