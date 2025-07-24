В Сочи при падении обломков БПЛА погибли двое

В результате атаки беспилотников на Краснодарский край в Адлерском районе Сочи погибли две женщины от падения обломков сбитого дрона, еще 11 человек пострадали. Об этом рассказал глава края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Обломки беспилотника упали на улице Авиационной. В момент падения рядом находились две женщины, которые скончались от полученных травм. Фрагменты дрона также попали на территорию нефтебазы.

Четверо пострадавших доставлены в больницы, включая сотрудника ДПС, которого транспортируют санавиацией в краевую клинику. Остальным оказана амбулаторная медицинская помощь.

Вениамин Кондратьев поручил мэру Сочи Андрею Прошунину оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим. Краевые медики находятся в готовности предоставить необходимую помощь всем нуждающимся.

Мария Удовик