В Сириусе произошло попадание БПЛА по нефтебазе на улице Таврическая

В ночь на 24 июля федеральная территория «Сириус» подверглась атаке беспилотников. Как сообщил в своем Telegram-канале глава администрации поселка Дмитрий Плишкин, произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Друзья, работает ПВО. Всех прошу отойти от окон и по возможности укрыться. Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать. Опасность атаки БПЛА сохраняется. Соблюдайте меры предосторожности, не подходите к окнам. О завершении угрозы отдельно сообщу»,— пишет господин Плишкин.

По сообщению корреспондентов «Ъ-Сочи», в районе Сириуса слышны взрывы, похожие на работу ПВО. В частности, хлопки слышны в районе Псоу. Видно возгорание в районе совхоза. СМИ также пишут о пожаре в гаражном кооперативе в Адлере.

Угроза атаки беспилотников также объявлена в Новороссийске и Анапе. Людей просят не подходить к окнам, не выходить на улицу и не публиковать фото и видео сбитых беспилотников, а также работы ПВО.

Дмитрий Михеенко