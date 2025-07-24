Прокуратура контролирует оказание помощи пострадавшим после атаки БПЛА в Адлере

В Адлерском районе Сочи, где в ночь на 24 июля в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата погибла женщина и пострадал еще один человек, органы прокуратуры организовали контроль за соблюдением прав граждан и своевременным оказанием им помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Личный контроль за ситуацией на месте ЧП осуществляет прокурор Адлерского района Иван Жуков. В результате атаки было зафиксировано возгорание на территории гаражно-строительного кооператива, на месте происшествия работали экстренные службы.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, инцидент произошел на улице Авиационной, где две женщины оказались на открытой территории в момент падения обломков дрона. Одна из них погибла, вторая госпитализирована в тяжелом состоянии.

Глава администрации Дмитрий Плишкин сообщил, что коммунальные и специальные службы продолжают ликвидацию последствий происшествия. Власти призвали местных жителей сохранять спокойствие и воздержаться от публикации материалов, касающихся работы ПВО и служб реагирования.

Мария Удовик