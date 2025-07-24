Состояние раненого после атаки БПЛА в Сочи полицейского оценили как стабильное

Инспектора ДПС, получившего ранения при атаке беспилотников в Сочи, санавиацией эвакуировали в краевую больницу, где врачи диагностировали осколочные повреждения бедра и голеней. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Медики ККБ 1 установили у пострадавшего осколочные ранения бедра и обеих голеней. Состояние пациента оценивается как средней тяжести, но стабильное.

Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, эвакуацию раненого инспектора организовали при первой возможности.

В ночь на 24 июля в Адлерском районе Сочи в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата погибли две женщины. Согласно информации, предоставленной региональным оперштабом, обломки упали на улицу Авиационную, где в тот момент находились граждане. В результате инцидента 11 человек получили травмы, среди которых оказался сотрудник ДПС, экстренно доставленный в краевую больницу с использованием санитарной авиации. Четверым пострадавшим потребовалась госпитализация, остальные получили необходимую медицинскую помощь на амбулаторном уровне.

Фрагменты дрона также упали на территорию нефтебазы, что вызвало возгорание, которое впоследствии было успешно ликвидировано. На месте происшествия работают аварийные службы, специалисты ресурсоснабжающих организаций и сотрудники местной администрации.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал указание главе курорта Андрею Прошунину организовать всестороннюю помощь как пострадавшим, так и семьям погибших. В своем Telegram-канале глава города выразил соболезнования родным жертв трагедии, отметив, что все городские службы функционируют в обычном режиме и угроз для местных жителей и туристов не существует.

Власти также призвали граждан воздерживаться от публикации фотографий и видеозаписей, касающихся работы систем противовоздушной обороны и экстренных служб, а также ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

Мария Удовик