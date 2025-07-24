В аэропорту Сочи могут увеличить время обслуживания пассажиров из-за ограничений

Аэропорт Сочи перешел на усиленный режим работы из-за введенных ранее ограничений. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Рейсы обслуживаются на вылет и прилет согласно очередности и готовности воздушных судов. Все задействованные службы аэропорта и авиакомпаний работают в усиленном режиме для минимизации изменений в расписании, а также своевременного информирования и обслуживания пассажиров.

В связи с вводимыми ограничениями время обслуживания воздушных судов и пассажиров может быть увеличено. Авиакомпании самостоятельно выстраивают свое расписание, уточнили «Ъ-Сочи» в пресс-службе воздушной гавани.

Сейчас в аэропорту Сочи наблюдаются значительные задержки авиарейсов как на вылет, так и на прилет. По состоянию на утро 24 июля, согласно информации от воздушной гавани курорта, 28 рейсов отклоняются от установленного расписания при вылете, аналогичное количество рейсов сталкивается с задержками при прибытии.

Задержки затрагивают как внутренние, так и международные направления, включая маршруты из и в Анталью, Стамбул, Бодрум, Батуми, Тбилиси и Шарм-эль-Шейх. Среднее время задержки составляет от двух до пяти часов, при этом наиболее продолжительная задержка — 17 часов — была зарегистрирована у рейса SU2976 в Тюмень.

По информации пресс-службы аэропорта, минувшей ночью были введены временные ограничения на полеты с целью обеспечения безопасности. Сейчас расписание формируется с учетом необходимых изменений. Аэропорт совместно с авиакомпаниями предпринимает меры для стабилизации регулярного графика, однако, по их оценкам, это займет один-два дня.

Согласно данным Оперативного штаба Краснодарского края, в ночь на 24 июля в Адлерском районе Сочи был сбит беспилотный летательный аппарат. В результате падения его обломков на улице Авиационной две женщины погибли.

В терминале аэропорта обстановка остается спокойной. Все объекты инфраструктуры — точки общественного питания, зоны отдыха, питьевые фонтанчики и комнаты матери и ребенка — функционируют в обычном режиме. Представители авиакомпаний и сотрудники сервиса гостеприимства аэропорта оказывают помощь пассажирам задержанных рейсов. Пассажиров настоятельно просят внимательно следить за информацией на онлайн-табло и мониторах терминала.

Как уточнили «Ъ-Сочи», задержки связаны с введенными ограничениями воздушного пространства, включая ограничения на территории курорта.

Мария Удовик