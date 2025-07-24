В аэропорту Сочи задержано 56 рейсов

В аэропорту Сочи сохраняются массовые задержки авиарейсов на вылет и прилет. По состоянию на утро 24 июля, согласно данным воздушной гавани курорта, 28 рейсов отклоняются от расписания при вылете, примерно столько же — при прибытии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Задержки касаются как внутренних, так и международных направлений, включая рейсы из и в Анталью, Стамбул, Бодрум, Батуми, Тбилиси и Шарм-эль-Шейх. Среднее отставание от графика составляет от двух до пяти часов. Наиболее продолжительная задержка — 17 часов — зафиксирована у рейса SU2976 в Тюмень.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, минувшей ночью были введены временные ограничения на полеты в целях обеспечения безопасности. Сейчас расписание формируется с учетом вынужденных изменений. Совместно с авиакомпаниями аэропорт предпринимает усилия для стабилизации регулярного графика, однако, по их словам, на это потребуется один-два дня.

По информации Оперативного штаба Краснодарского края, в ночь на 24 июля в Адлерском районе Сочи был сбит беспилотный летательный аппарат. В результате падения его обломков на улице Авиационной погиб один человек, еще один получил тяжелые ранения.

Сейчас обстановка в терминале остается спокойной. Все объекты инфраструктуры — точки общественного питания, зоны отдыха, питьевые фонтанчики и комнаты матери и ребенка — функционируют в штатном режиме. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, а также сотрудники сервиса гостеприимства аэропорта. Пассажирам рекомендовано внимательно следить за информацией на онлайн-табло, мониторах терминала.

Как уточнили «Ъ-Сочи», задержки происходят в связи с вводимыми ограничениями воздушного пространства, в том числе и в Сочи.

Ранее, 22 июля, в аэропорту курорта уже фиксировались массовые задержки и отмены рейсов. Тогда в пресс-службе воздушной гавани поясняли «Ъ-Сочи», что причиной нарушений графика стали аналогичные ограничения в воздушном пространстве и последствия сбоев в работе аэропортов московского авиаузла.

Мария Удовик