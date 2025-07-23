Главные новости за 22 июля. Кубань, Крым, Адыгея

По итогам первого полугодия 2025 года показатель Mall Index — количество посетителей на 1 тыс. кв. м арендуемой площади — в крупнейших городах юга России оказался на 5% ниже значений аналогичного периода 2024 года. Падение трафика зафиксировано как в малых и средних торговых центрах (до 40 тыс. кв. м), так и в объектах крупного формата: снижение составило 5 и 4% соответственно.

Госэкспертиза одобрила проект реконструкции городских дорог Сочи для связи с обходом Адлера. На реализацию проекта потребуется около 18 млрд руб.

По итогам полугодия спрос на командировки в Сочи вырос на 6%.

Арбитражный суд Краснодарского края отказал судовладельцу танкера «Волгонефть-212» — компании «Каматрансойл» — и торгово-чартерному фрахтователю «Кама шиппинг» в привлечении Международного фонда компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1992 года к разбирательству по иску Росприроднадзора о возмещении экологического ущерба.

В Росприроднадзоре опровергли информацию о том, что в Черное море поступают нефтепродукты с затонувшего танкера «Волгонефть-212».

На строительство и модернизацию объектов водоснабжения в 2025 году в Краснодарском крае направят 15,4 млрд руб. Из этой суммы 6 млрд руб. предусмотрено на муниципальные водоснабжающие объекты, еще 9,4 млрд руб. — на магистральные водоводы.

В Анапе реконструируют очистные сооружения за 3,5 млрд руб. к 2027 году. Мощность объекта увеличат до 100 тыс. кубометров в сутки.