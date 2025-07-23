Показатель Mall Index в городах Юга России по итогам полугодия снизился на 5%

По итогам первого полугодия 2025 года показатель Mall Index — количество посетителей на 1 тыс. кв. м арендуемой площади — в крупнейших городах юга России оказался на 5% ниже значений аналогичного периода 2024 года. Падение трафика зафиксировано как в малых и средних торговых центрах (до 40 тыс. кв. м), так и в объектах крупного формата: снижение составило 5% и 4% соответственно, рассказал «Ъ-Кубань» руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

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Наиболее низкие значения показателя отмечались в апреле, что аналитики связывают с сезонными колебаниями и неблагоприятными погодными условиями. В последующие месяцы, на фоне улучшения погоды и роста потребительской активности, наблюдалось постепенное восстановление потока посетителей.

Ключевыми факторами снижения посещаемости остаются рост доли электронной торговли, особенно в сегментах одежды и электроники, а также изменение потребительской модели: жители регионов стали более рационально подходить к планированию покупок, все чаще совмещая онлайн- и офлайн-форматы. Дополнительное влияние на динамику оказали календарные сдвиги — весенние праздники оказались менее стимулирующими для ритейла, чем в предыдущие годы.

В сложившихся условиях рынок продолжает искать баланс между традиционными форматами торговли и новыми потребительскими ожиданиями. Управляющие компании, по мнению экспертов, усиливают внимание к обновлению арендного пула, развитию событийной активности, повышению качества фуд-кортов и интеграции цифровых решений для удержания и роста трафика.

Вячеслав Рыжков