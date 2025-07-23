Росприроднадзор опроверг сообщения об утечке нефтепродуктов в Черное море

В Росприроднадзоре опровергли информацию о том, что в Черное море поступают нефтепродукты с затонувшего танкера «Волгонефть-212». По данным Telegram-канала руководителя службы, ведомство не зафиксировало утечек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства РФ Фото: Пресс-служба Правительства РФ

Информация о поступающих нефтепродуктах в море распространилась в соцмедиа днем 23 июля. Источником якобы является представитель Росприроднадзора.

Кроме того, в Арбитражном суде Краснодарского края проходят слушания по искам Черноморско-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к собственникам затонувших судов «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В ходе заседания представители надзорного органа подчеркнули, что пока корабли не будут извлечены из воды, они сохраняют потенциальную опасность для экосистемы.

«Служба продолжит настаивать, чтобы весь экологический ущерб был возмещен со стороны владельцев танкеров», — отметили в Росприроднадзоре.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Арбитражный суд Краснодарского края отказал владельцу танкера «Волгонефть-212» — компании «Каматрансойл» — и торгово-чартерному фрахтователю «Кама Шиппинг» в привлечении Международного фонда компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1992 года к разбирательству по иску Росприроднадзора о возмещении экологического ущерба. Ходатайства были рассмотрены в отсутствие ответчиков, представители которых на заседание не явились.

Алина Зорина