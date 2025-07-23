Реконструкцию дорог Сочи для связи с обходом Адлера оценили в 18 млрд рублей

Госэкспертиза одобрила проект реконструкции городских дорог Сочи для связи с обходом Адлера. На реализацию проекта потребуется около 18 млрд руб. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Сочи Андрея Прошунина Фото: Telegram-канал главы Сочи Андрея Прошунина

В проект строительства обхода Адлера входит несколько тоннелей и переходов через реку. Работы выполняются с минимальным воздействием на природу. На мостовых переходах со стороны Кудепсты возведено более половины опор — всего их запланировано 24.

«Новая дорога сделает комфортнее и быстрее путь в аэропорт и в горный кластер, разгрузит город от транзитного трафика и даст импульс развитию туризма и экономики», — заявил Андрей Прошунин.

Строительство ведется под патронажем вице-премьера Марата Хуснуллина и при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Алина Зорина