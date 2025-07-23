В Анапе модернизируют очистные сооружения за 3,5 млрд рублей

В Анапе реконструируют очистные сооружения за 3,5 млрд руб. к 2027 году. Мощность объекта увеличат до 100 тыс. кубометров в сутки. Соответствующие сведения опубликованы на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Заказчиком проекта выступает муниципальное казённое учреждение «Единая служба заказчика» Анапы. Финансирование работ будет осуществляться за счёт средств местного бюджета. Работы планируется завершить к 30 апреля 2027 года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Госэкспертиза добрила реконструкцию очистных сооружений в Анапе. На месте бывших иловых площадок предусмотрено возведение нового блока, который обеспечит полный цикл очистки и перераспределение потоков.