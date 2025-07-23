По итогам полугодия спрос на командировки в Сочи вырос на 6%

По итогам первого полугодия 2025 года объем деловых авиаперевозок внутри России снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики компании «Аэроклуб», специализирующейся на организации делового туризма и корпоративных командировок, рассказали «Ъ-Кубань», что фиксируют замедление динамики после двухлетнего роста. При этом структура командировочного спроса претерпевает трансформацию: бизнес демонстрирует устойчивый интерес к промышленным регионам и предпочитает повышенный уровень сервиса при бронировании билетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Снижение активности объясняется эффектом высокой базы 2023–2024 годов, когда компании интенсифицировали внутренние поездки в рамках адаптации к новым логистическим условиям. В 2023 году объем командировок вырос на 12%, в 2024 — на 18%. В 2025-м рынок, по оценке экспертов, вошел в фазу стабилизации.

На этом фоне продолжает расти спрос на бизнес-класс: число таких билетов увеличилось на 5% к прошлому году, а их доля в структуре перелетов достигла 4% (против 3% в 2024 и 2019 годах). Средняя стоимость перелета в бизнес-классе составила 72 тыс. руб., прибавив 1% за год. При этом тарифы экономкласса выросли значительно заметнее: на 11% год к году, до 15 тыс. руб. в одну сторону. В ряде направлений рост цен оказался двузначным: в Казань — на 25%, Калининград и Пермь — по 17%, Москву — также на 17%. Самыми дорогими направлениями остались Владивосток (24,8 тыс. руб., 16%) и Благовещенск (23,5 тыс. руб., +11%).

Москва и Санкт-Петербург сохраняют лидерство по числу командировок, однако их доля снижается. На столицу пришлось 24% всех поездок (2 п.п.), на Петербург — 10% (1 п.п.). Сочи укрепил позиции с ростом на 6%, доведя долю до 5%. Также растет интерес к городам с развитой промышленной и логистической инфраструктурой: Иркутск (+12%), Тюмень (+8%), Уфа и Сочи (+6%), Красноярск (+5%), Новосибирск (+3%). Снижение трафика отмечено в Екатеринбурге (1%) и Казани (5%).

Основными источниками командировочной активности остаются нефтегазовая отрасль и энергетика, на которые пришлось 19% перелетов (рост на 2 п.п.). Компании сырьевого сектора увеличили объем перевозок на 12%, представители добывающей промышленности — на 14% (рост доли с 9% до 11%). Ритейл сократил командировочную активность на 19%, удержав при этом второе место по числу поездок.

Среди авиаперевозчиков «Аэрофлот» сохранил лидерство с долей 56%, несмотря на снижение объема билетов на 2%. Доля S7 осталась на уровне 15%. «Победа» зафиксировала снижение на четверть, доля сократилась до 5% (с 7% годом ранее).

Одной из ключевых тенденций остается переход к более раннему планированию поездок. Доля билетов, приобретенных за три недели и более до вылета, достигла 32% (против 24% в 2024 году и 16% в 2019). Доля покупок в последнюю неделю перед отправлением продолжает снижаться — до 37% с 38% в прошлом году и 47% шесть лет назад.

Вячеслав Рыжков