Главные новость за 23 июля. Сочи

Бывшие председатели Краснодарского краевого и Центрального районного судов Сочи по решению суда возместили муниципалитету 51 млн руб. ущерба, причиненного самовольным строительством многоквартирного дома в Хостинском районе.

42-летнего приезжего арестовали на сутки в Сочи за публичную демонстрацию татуировки с нацистской символикой. Правоохранительные органы составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

В Сочи начали строить академию зимних видов спорта рядом с железнодорожной станцией Мацеста. Инициатором проекта стал заслуженный мастер спорта и многократный чемпион России Илья Авербух. Проект поддержали Министерство спорта России и местные власти.

Объем деловых авиаперевозок внутри России за первое полугодие 2025 года снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сочи укрепил позиции с ростом на 6%, доведя долю до 5%.

Восемь жителей садового товарищества «Альпинист» в Сочи расселили в пункты временного размещения после вчерашнего пожара. Поврежденный дом отключили от коммунальных сетей до проведения экспертизы.

Прокуратура Центрального района Сочи инициировала проверку по факту пожара, который произошел 22 июля в СНТ «Альпинист». Ход и результаты доследственной проверки прокуратурой взяты на контроль.

Министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко опроверг сообщения о пропаже юных фигуристок Аллы Поповой и Ирины Максимовой в Сочи, назвав распространившуюся информацию недостоверной. По словам чиновника, сведения о якобы исчезновении спортсменок были размещены на сайте Федерации фигурного катания Сочи посторонними лицами и не соответствуют действительности.