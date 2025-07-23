Прокуратура проверит причины пожара в СНТ «Альпинист» в Сочи

Прокуратура Центрального района Сочи инициировала проверку по факту пожара, который произошел 22 июля в СНТ «Альпинист». Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Возгорание началось около 17:56 на мансардном этаже четырехэтажного многоквартирного дома по адресу: участок 70. По прибытии экстренных служб установлено, что пламенем была охвачена вся мансарда — площадь пожара составила около 300 кв. м. Сложность возгорания оценили как второй ранг. Для ликвидации огня были задействованы два ручных ствола типа «Дельта» и два звена газодымозащитной службы. Из здания эвакуированы порядка 50 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.

По факту происшествия зарегистрирован материал проверки, который находится в производстве отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района. Ход и результаты доследственной проверки прокуратурой взяты на контроль.

Мария Удовик