В Сочи пострадавших от возгорания переселили в ПВР

Восемь жителей садового товарищества «Альпинист» в Сочи расселили в пункты временного размещения после вчерашнего пожара. Поврежденный дом отключили от коммунальных сетей до проведения экспертизы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю

«Жильцам оказана необходимая помощь. По заявлению граждан восемь человек, включая двоих несовершеннолетних, размещены в ПВР на переулке Виноградном в Центральном районе»,— сообщили в пресс-службе администрации города.

Здание временно отключили от коммуникаций. В среду мониторинговые группы оценят возможность дальнейшего использования дома, осмотр проведут совместно с жильцами. Параллельно выясняются причины возгорания.

Земельный участок с поврежденным домом относится к сельскохозяйственным землям. В 2016 году застройщик построил три этажа частного домовладения, позже добавил мансарду, узаконенную судебным решением от 6 марта 2018 года.

Кровля и мансардный этаж четырехэтажного жилого дома в СНТ «Альпинист» загорелись вечером во вторник на площади 300 «квадратов». Эвакуировали более 50 человек, включая детей. Возгорание повредило 16 жилых помещений.

Мария Удовик