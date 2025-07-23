С начала года спрос на командировки в Сочи вырос на 6%

Объем деловых авиаперевозок внутри России за первое полугодие 2025 года снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили аналитики компании «Аэроклуб», специализирующейся на организации делового туризма и корпоративных командировок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эксперты фиксируют замедление динамики после двухлетнего роста. Снижение активности объясняется эффектом высокой базы 2023-2024 годов, когда компании интенсифицировали внутренние поездки в рамках адаптации к новым логистическим условиям. В 2023 году объем командировок вырос на 12%, в 2024-м — на 18%. В 2025 году рынок вошел в фазу стабилизации.

Одновременно продолжает расти спрос на бизнес-класс: число таких билетов увеличилось на 5% к прошлому году, а их доля в структуре перелетов достигла 4% против 3% в 2024 и 2019 годах. Средняя стоимость перелета в бизнес-классе составила 72 тыс. руб., прибавив 1% за год.

Тарифы экономкласса выросли значительно заметнее — на 11% год к году, до 15 тыс. руб. в одну сторону. В ряде направлений рост цен оказался двузначным: в Казань — на 25%, Калининград и Пермь — по 17%, Москву — также на 17%. Самыми дорогими направлениями остались Владивосток (24,8 тыс. руб., рост на 16%) и Благовещенск (23,5 тыс. руб., рост на 11%).

Москва и Санкт-Петербург сохраняют лидерство по числу командировок, однако их доля снижается. На столицу пришлось 24% всех поездок (минус 2 процентных пункта), на Петербург — 10% (минус 1 процентный пункт). Сочи укрепил позиции с ростом на 6%, доведя долю до 5%.

Растет интерес к городам с развитой промышленной и логистической инфраструктурой: Иркутск показал рост на 12%, Тюмень — на 8%, Уфа и Сочи — на 6%, Красноярск — на 5%, Новосибирск — на 3%. Снижение трафика отмечено в Екатеринбурге (на 1%) и Казани (на 5%).

Основными источниками командировочной активности остаются нефтегазовая отрасль и энергетика — на них пришлось 19% перелетов (рост на 2 процентных пункта). Компании сырьевого сектора увеличили объем перевозок на 12%, представители добывающей промышленности — на 14% (рост доли с 9% до 11%). Ритейл сократил командировочную активность на 19%, удержав при этом второе место по числу поездок.

Среди авиаперевозчиков «Аэрофлот» сохранил лидерство с долей 56%, несмотря на снижение объема билетов на 2%. Доля S7 осталась на уровне 15%. «Победа» зафиксировала снижение на четверть — доля сократилась до 5% с 7% годом ранее.

Одной из ключевых тенденций остается переход к более раннему планированию поездок. Доля билетов, приобретенных за три недели и более до вылета, достигла 32% против 24% в 2024 году и 16% в 2019-м. Доля покупок в последнюю неделю перед отправлением продолжает снижаться — до 37% с 38% в прошлом году и 47% шесть лет назад.

Мария Удовик