Туриста арестовали в Сочи за демонстрацию нацистской татуировки

42-летнего приезжего арестовали на сутки в Сочи за публичную демонстрацию татуировки с нацистской символикой. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с участковыми уполномоченными обнаружили нарушителя на улице Туапсинской в Центральном районе города. Нарушитель открыто показывал татуировку с изображением запрещенной символики.

Правоохранительные органы составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). На основании собранных материалов Центральный районный суд курорта признал нарушителя виновным и назначил наказание в виде суток административного ареста.

Мария Удовик