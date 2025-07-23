Власти опровергли информацию о пропаже двух фигуристок в Сочи

Министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко опроверг сообщения о пропаже юных фигуристок Аллы Поповой и Ирины Максимовой в Сочи, назвав распространившуюся информацию недостоверной. По словам чиновника, сведения о якобы исчезновении спортсменок были размещены на сайте Федерации фигурного катания Сочи посторонними лицами и не соответствуют действительности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Эта информация является фейком. Неизвестные разместили запись на сайте. Мы связались с федерацией, а также с региональным учреждением, у них данной информации нет»,— сообщил господин Тимченко агентству «РИА Новости».

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что две воспитанницы сочинской школы фигурного катания не вернулись домой после вечерней тренировки 21 июля. На сайте Федерации появилась публикация о возможной пропаже и обращение к общественности с просьбой о содействии. Однако позднее публикация была удалена.

Вячеслав Рыжков