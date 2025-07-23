Экс-судьи возместили Сочи 51 млн рублей за самострой

Бывшие председатели Краснодарского краевого и Центрального районного судов Сочи по решению суда возместили муниципалитету 51 млн руб. ущерба, причиненного самовольным строительством многоквартирного дома в Хостинском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники надзорного ведомства курорта установили, что экс-председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов и бывший глава Центрального районного суда города Владимир Бахметьев совместно с Еленой Сухаревой и Лианой Сырцовой незаконно построили многоквартирный дом в Хостинском районе. Здание возвели без разрешительных документов на участке, не предназначенном для таких целей.

Объект ввели в гражданский оборот через судебный механизм, после чего квартиры продали с получением прибыли. При строительстве нарушители не учли потребности будущих жильцов в местах детских садов, школ, поликлиник и спортивных учреждений.

Самовольные действия четверки переложили на муниципальное образование обязанность создавать дополнительные места в образовательных, медицинских и спортивных организациях. Это причинило городу убытки на 51 млн руб.

Адлерский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании указанной суммы с ответчиков в пользу муниципалитета.

В счет погашения ущерба нарушители добровольно передали городской администрации 12 объектов недвижимости общей площадью свыше 2,3 тыс. «квадратов». На них зарегистрировано право муниципальной собственности.

Полученные объекты власти планируют использовать в социально значимых целях.

Мария Удовик