В Сочи началось строительство академии зимних видов спорта

В Сочи начали строить академию зимних видов спорта рядом с железнодорожной станцией Мацеста. Инициатором проекта стал заслуженный мастер спорта и многократный чемпион России Илья Авербух. Проект поддержали Министерство спорта России и местные власти, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Академия «Наследие» будет включать два ледовых катка для фигурного катания, хоккея, керлинга и шорт-трека. Основная арена будет размером 60 на 28 м, а тренировочная — 26 на 56 м. Также построят административное здание. В академии смогут заниматься более 1 тыс. спортсменов.

По словам директора департамента по физической культуре и спорту администрации Сочи Анатолия Мирошникова, зимняя Олимпиада 2014 года помогла популяризировать ледовые виды спорта, но в Сочи таких площадок недостаточно. Открытие академии в Хостинском районе позволит лучше готовить спортсменов в фигурном катании, хоккее и керлинге, а также даст возможность тренироваться членам сборных команд края и страны.

Спортивный объект откроется через год благодаря современным технологиям строительства. Аналогичные академии уже работают в Ставропольском крае, Крыму и Калужской области.

Мария Удовик