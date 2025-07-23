Живущим в России белорусам разрешили участвовать в местных выборах

Президент Владимир Путин подписан закон, который дает живущим в России белорусам участвовать в выборах органов местного самоуправления. Аналогичное право появится и у граждан РФ, живущих в Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Закон наделяет правом избирать и быть избранным. Изменения были внесены в Договор между Россией и Белоруссией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Протокол о поправках в договор был подписан в Москве 13 марта.

Тогда Владимир Путин заявил об активном расширении возможностей для вовлечения граждан в общественную и политическую жизнь. Документ вступит в силу с даты получения по дипломатическим каналам уведомления о выполнении необходимых процедур.