Главные новости за 22 июля. Новороссийск

Все поезда, следующие сегодня на черноморские курорты и обратно, курсируют по расписанию. Составы, задержанные 20-21 июля из-за инцидентов на станциях Лихая и Каменоломни (Ростовская область), вновь введены в график движения.

Четвертый кассационный суд удовлетворил жалобу жителей незаконно построенного дома в Анапе, пострадавших от пожара. Потерпевшие требовали привлечь виновных к ответственности и компенсировать не только моральный, но и материальный ущерб.

С 17 августа авиакомпания NordStar вновь запускает прямые рейсы по маршруту Норильск – Геленджик. Первый рейс запланирован на воскресенье, 17 августа: вылет из Норильска в 7:25 (3:25 мск), обратный рейс из Геленджика — в 16:30 мск того же дня.

В Новороссийске при взрыве бытового газа 21 июля в многоэтажном доме на ул. Анапское шоссе, 12 погиб пожилой мужчина.

В Новороссийске на ул. Анапское шоссе, 12 ввели локальный режим ЧС после взрыва бытового газа в многоэтажном доме. Три семьи (семь человек), нуждавшиеся в помощи, временно размещены в гостинице «Новороссийск».

В Новороссийске в ночь на 22 июля на подстанции «Кирилловская» произошло повреждение 10 кабельных линий, без света до сих пор остаются около 8 тыс. человек. В результате частичные отключения затронули Приморский, Новороссийский и Восточный районы города.

На столичном стадионе «Локомотив» состоялся первый матч в сезоне для новороссийского «Черноморца», матч с московской «Родиной» завершился со счетом 1:1. С трибун за действием наблюдали более 1 тыс. зрителей.