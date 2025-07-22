«Черноморец» начал новый сезон с результативной ничьи с «Родиной»

На столичном стадионе «Локомотив» состоялся первый матч в сезоне для новороссийского «Черноморца», матч с московской «Родиной» завершился со счетом 1:1. С трибун за действием наблюдали более 1 тыс. зрителей, сообщили в пресс-службе новороссийского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

Московский клуб открыл счёт на 13-й минуте благодаря голу полузащитника Дениса Тихонова. Однако уже через 10 минут новороссийцы сравняли счёт - отличился защитник Владислав Мастерной.

Во втором тайме ни одной из команд не удалось вырваться вперёд. Игра завершилась со счётом 1:1, принеся обоим участникам по одному турнирному очку.

Для болельщиков новороссийского клуба летний трансферный период стал настоящим испытанием. Команда обновила состав более чем на 80% и окончательно сформировалась лишь за две недели до старта сезона.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что ФК «Черноморец» продолжает диалог с бывшим инвестором ГК «Дело» о возможной поддержке.

В июне 2025 года владелец ГК «Дело» Сергей Шишкарев объявил о выходе из ФК «Черноморец». Компания являлась титульным спонсором клуба с 2022 года. Изначально господин Шишкарев ставил задачу клубу — выйти в течение ближайших трех лет в топ-дивизион.