РЖД: железнодорожное сообщение с черноморскими курортами восстановлено

Все поезда, следующие сегодня на черноморские курорты и обратно, курсируют по расписанию. Составы, задержанные 20-21 июля из-за инцидентов на станциях Лихая и Каменоломни (Ростовская область), вновь введены в график движения. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В настоящее время поезда, прошедшие аварийные участки, активно сокращают образовавшееся отставание. Некоторые составы могут задерживаться до двух часов из-за позднего прибытия на конечные станции, однако обратные рейсы будут отправляться строго по расписанию.

Пассажирам рекомендуется перед отправлением в путь уточнять актуальную информацию о движении поездов через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», официальный сайт компании или по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов.