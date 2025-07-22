NordStar возобновит авиасообщение между Норильском и Геленджиком

С 17 августа авиакомпания NordStar вновь запускает прямые рейсы по маршруту Норильск – Геленджик. Первый рейс запланирован на воскресенье, 17 августа: вылет из Норильска в 7:25 (3:25 мск), обратный рейс из Геленджика – в 16:30 мск того же дня, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

Как отмечает перевозчик, это направление особенно востребовано среди жителей Норильска, выбирающих Геленджик для отдыха. Стоимость билета в одну сторону начинается от 24,7 тыс. руб.

Расписание предусматривает еженедельные рейсы по воскресеньям. Актуальную информацию о тарифах и наличии мест можно уточнить на официальном сайте авиакомпании.

С 2022 года аэропорт Геленджика был закрыт. Основным авиаузлом на юге до этого времени оставался аэропорт Сочи. 9 июля стало известно о возобновлении работы аэропорта Геленджика.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Авиакомпания Red Wings с августа 2025 года начнет выполнять регулярные рейсы в Геленджик из Казани и Екатеринбурга.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. Цены на перелет стартуют от 16,3 тыс. руб. за билет в одну сторону без багажа и от 41,9 тыс. руб. за перелет с багажом в оба конца.