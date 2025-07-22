В Новороссийске из-за аварийных работ без света остаются около 8 тысяч человек

В Новороссийске в ночь на 22 июля на подстанции «Кирилловская» произошло повреждение 10 кабельных линий, без света до сих пор остаются около 8 тыс. человек. В результате частичные отключения затронули Приморский, Новороссийский и Восточный районы города. Причина возгорания выясняется, сообщил в своем Telegram-канале глава города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Восстановительные работы велись всю ночь. Удалось возобновить подачу электроэнергии для 3 тыс. жителей, а также для детского сада № 24 и двух насосных станций. На месте продолжает работать спецтехника, лаборатория и 20 специалистов по ремонту кабельных линий. Для усиления бригад прибывают аварийные команды из Геленджика и Анапы.

Ориентировочный срок полного восстановления электроснабжения — 18:00.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что прокуратура проверит аварию на сетях водоснабжения в Новороссийске.