Суд повторно рассмотрит дело о пожаре в анапском самострое

Четвертый кассационный суд удовлетворил жалобу жителей незаконно построенного дома в Анапе, пострадавших от пожара. Потерпевшие требовали привлечь виновных к ответственности и компенсировать не только моральный, но и материальный ущерб, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В феврале 2024 года на ул. Объездной в Анапе произошел пожар в 11-этажном самострое, где проживали 420 человек. В результате один человек получил травмы, а 29 жильцов понесли материальные потери. Расследование показало, что здание было возведено двумя местными жителями без разрешительных документов, а причиной возгорания стала неисправная проводка из-за нарушений при строительстве.

Изначально Анапский горсуд вернул дело прокурору, сославшись на отсутствие доказательств связи между действиями обвиняемых и последствиями пожара. Краснодарский краевой суд поддержал это решение. Однако кассационный суд, изучив материалы, решил повторно рассмотреть дело. Судья указал, что технические параметры здания и размер ущерба не влияют на квалификацию преступления по ст. 238 УК РФ (оказание опасных услуг группой лиц).

Решение нижестоящих судов отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Анапский городской суд другим составом судей.