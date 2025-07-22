В Новороссийске при взрыве бытового газа в многоэтажке погиб мужчина

В Новороссийске при взрыве бытового газа 21 июля в многоэтажном доме на ул. Анапское шоссе, 12 погиб пожилой мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Взрывной волной в доме выбило окна и остекление подъезда, последовало возгорание кровли. На месте работают правоохранительные органы, они устанавливают причины случившегося.

После взрыва произошел пожар на площади 300 «квадратов». Огонь распространился на три квартиры. К 15:10 возгорание удалось локализовать. В результате происшествия обошлось без жертв и пострадавших. Спасатели эвакуировали 25 жильцов.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске на ул. Анапское шоссе, 12 ввели локальный режим ЧС после взрыва бытового газа в многоэтажном доме. Три семьи (семь человек), нуждавшиеся в помощи, временно размещены в гостинице «Новороссийск».