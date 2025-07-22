В Новороссийске ввели локальный режим ЧС после взрыва газа в многоэтажке

В Новороссийске на ул. Анапское шоссе, 12 ввели локальный режим ЧС после взрыва бытового газа в многоэтажном доме. Три семьи (семь человек), нуждавшиеся в помощи, временно размещены в гостинице «Новороссийск», сообщил в своем Telegram-канале мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

22 июля на место пожара приедут специалисты из Краснодара, которые проведут экспертизу здания. Они оценят степень разрушений, безопасность и возможность восстановления дома.

После заключения экспертов начнутся подомовые обходы для фиксации ущерба и определения размера компенсаций. Предварительно повреждения затронули 21 квартиру, из них три – сильно пострадали.

Все пострадавшие получат материальную помощь: единовременную выплату в размере 15 тыс. руб. на человека. Дополнительно предусмотрены компенсации за утраченное имущество: 75тыс. руб. при частичной потере и 150 тыс. руб. при полной утрате вещей первой необходимости.

Для граждан, получивших травмы, установлены выплаты: 300 тыс. руб. за легкий вред здоровью и 600 тыс. руб. за повреждения средней тяжести. В случае гибели членов семьи родственникам будет выплачено по 1,5 млн руб. за каждого погибшего.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что 21 июля в 14:50 в Новороссийске произошел пожар в многоэтажке на площади 300 «квадратов». Огонь распространился на три квартиры. К 15:10 возгорание удалось локализовать. В результате происшествия обошлось без жертв и пострадавших. Спасатели эвакуировали 25 жильцов.