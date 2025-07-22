Дело о подрыве машины экс-офицера СБУ Василия Прозорова направят в суд

Московская прокуратура направит во 2-й Западный окружной военный суд материалы дела о попытке убийства бывшего офицера СБУ Василия Прозорова. На скамью подсудимых отправятся Владимир Головченко, Иван Паскарь и Ростислав Журавлев. В зависимости от роли, им вменяют теракт, незаконный оборот и изготовление взрывчатки.

Следствие установило, что фигуранты с мая 2023 по апрель 2024 года наблюдали за жертвой. Затем они изготовили бомбу и 9 апреля заложили ее под машину господина Прозорова.

Через три дня взрывное устройство детонировало, когда потерпевший сел в машину. Экс-офицер получил ранения, взрыв повредил четыре автомобиля. Общий ущерб от теракта оценили в более чем 5 млн руб.

Следствие по делу завершили в апреле этого года. По делу также заочно арестованы и объявлены в международный розыск граждане Украины Максим Чупрун и Ярослава Хрестина. Предполагаемым заказчиком преступления правоохранители считают директора СБУ Василия Малюка.

Подробнее — в материале «Ъ» «Агенты СБУ сдались следствию».

Никита Черненко