ТАСС: СКР завершил расследование дела о покушении на экс-офицера СБУ Прозорова

СКР завершил расследование уголовного дела о подрыве машины экс-офицера СБУ Василия Прозорова в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По словам собеседника агентства, в начале июня дело передадут в суд для рассмотрения по существу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место, где взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежавший бывшему подполковнику СБУ Василию Прозорову

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Место, где взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежавший бывшему подполковнику СБУ Василию Прозорову

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Дело возбуждено по двум статьям: «незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ группой лиц» (222.1 УК РФ) и «теракт» (205 УК РФ). Максимальное наказание по статьям: 11 и 12 лет лишения свободы.

Весной прошлого года в Москве был подорван автомобиль, владельцем которого был экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. В 2014 году он стал сотрудничать с российскими силовиками, а в 2019-м открыто перешел на сторону России. Во время взрыва господин Прозоров выжил, но был ранен.

Подозреваемый в подрыве — Владимир Головченко. Силовики считают, что после начала СВО он посещал Украину, где его завербовали украинские спецслужбы. Кроме того, также арестован его сообщник Ростислав Журавлев и курьер Иван Паскарь. Уголовные дела обвиняемых Головченко, Журавлева и Паскаря объединены в одно производство. Все фигуранты находятся в СИЗО.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Почетный сварщик СБУ».