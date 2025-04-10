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ТАСС: СКР завершил расследование дела о покушении на экс-офицера СБУ Прозорова

СКР завершил расследование уголовного дела о подрыве машины экс-офицера СБУ Василия Прозорова в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По словам собеседника агентства, в начале июня дело передадут в суд для рассмотрения по существу.

Место, где взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежавший бывшему подполковнику СБУ Василию Прозорову

Место, где взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежавший бывшему подполковнику СБУ Василию Прозорову

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Место, где взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежавший бывшему подполковнику СБУ Василию Прозорову

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Дело возбуждено по двум статьям: «незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ группой лиц» (222.1 УК РФ) и «теракт» (205 УК РФ). Максимальное наказание по статьям: 11 и 12 лет лишения свободы.

Весной прошлого года в Москве был подорван автомобиль, владельцем которого был экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. В 2014 году он стал сотрудничать с российскими силовиками, а в 2019-м открыто перешел на сторону России. Во время взрыва господин Прозоров выжил, но был ранен.

Подозреваемый в подрыве — Владимир Головченко. Силовики считают, что после начала СВО он посещал Украину, где его завербовали украинские спецслужбы. Кроме того, также арестован его сообщник Ростислав Журавлев и курьер Иван Паскарь. Уголовные дела обвиняемых Головченко, Журавлева и Паскаря объединены в одно производство. Все фигуранты находятся в СИЗО.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Почетный сварщик СБУ».

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