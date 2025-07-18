Агенты СБУ сдались следствию

В прокуратуру Москвы направлено на утверждение обвинения уголовное дело о теракте в отношении экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, который организовали его бывшие коллеги. По версии Главного следственного управления Следственного комитета России, трое злоумышленников пытались взорвать офицера, перешедшего на сторону России, заложив бомбу в его внедорожник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место, где взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежавший бывшему подполковнику СБУ Василию Прозорову

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Место, где взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежавший бывшему подполковнику СБУ Василию Прозорову

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Главным следственным управлением Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве закончено расследование теракта, совершенного на Коровинском шоссе столицы, сообщила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко. Второй Западный окружной военный суд рассмотрит после утверждения обвинения итоги следственных действий в отношении Владимира Головченко, Ивана Паскаря и Ростислава Журавлева.

Фигуранты дела обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (террористический акт; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

Следствием установлено, что «лица, враждебно настроенные по отношению к России и не согласные с проведением СВО» и являющиеся сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), решили совершить террористические акты для устрашения населения и дестабилизации политической ситуации на российской территории. Организаторы действовали с территории Украины.

Целью террористического акта стал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, перебравшийся в Россию.

Известность он получил в марте 2019 года, когда накануне президентских выборов на Украине дал в Москве пресс-конференцию и разоблачил деятельность СБУ в 2014–2018 годах. Василий Прозоров — автор книги «Точка невозврата» (2020).

По словам госпожи Петренко, фигуранты начали подготовку к совершению преступления в феврале 2022 года. Они разработали детальный план и привлекли к его реализации соучастников, согласившихся совершить теракт за материальное вознаграждение. Некоторые обвиняемые обеспечивали финансирование участников террористической группы, а также консультировали их относительно изготовления и активации взрывного устройства и передали необходимые компоненты.

Владимир Головченко, Иван Паскарь и Ростислав Журавлев осуществляли наблюдение за потерпевшим и его автомобилем, а также доставку и сборку СВУ.

9 апреля 2024 года Владимир Головченко, находясь вблизи жилого дома, расположенного на Коровинском шоссе в Москве, разместил взрывное устройство под внедорожником потерпевшего, привел его с помощью дистанционного пульта в боевое состояние, а затем покинул место происшествия. В результате террористического акта Василий Прозоров получил ранения, кроме того, ему был причинен имущественный вред на сумму 5 млн руб.

Сотрудники ГСУ СКР раскрыли преступление во взаимодействии с ФСБ. Задержанные, а потом и арестованные фигуранты признали вину. Организаторы преступления, находящиеся на Украине, объявлены в розыск.

Николай Сергеев