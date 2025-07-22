Колледжи Краснодарского края получили 107 тысяч заявлений на поступление

Колледжи и техникумы Краснодарского края получили свыше 107 тыс. заявлений от абитуриентов. Набор студентов в учреждения среднего профессионального образования региона завершится в середине августа, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, 137 учебных заведений обработали 107,2 тыс. документов от поступающих. На бюджетные места претендуют 49,8 тыс. человек.

Наибольший интерес у абитуриентов вызывают профессии повара, автослесаря, электромонтажника, строителя, учителя начальных классов. Востребованы также специальности в области туризма и транспорта.

Около 5 тыс. поступающих будут обучаться по программе «Профессионалитет», которая действует в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В проекте участвуют 38 колледжей и техникумов региона совместно с 39 предприятиями-работодателями. В 2026 году начнут функционировать три дополнительных кластера: «АгроГрад», «АгроТехноИнновации» и кластер сферы услуг и сервиса «Приазовье».

Алина Зорина