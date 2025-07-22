В Москве умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова. Ей был 71 год. Об этом «Ъ» сообщил источник в судебной системе.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Ирина Подносова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным собеседников «Ъ», причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым госпожа Подносова боролась долгое время.

Ирина Подносова руководила ВС РФ с декабря 2024 года. Ее предшественник Вячеслав Лебедев, возглавлявший инстанцию с 1989 года, умер в феврале 2024-го в возрасте 80 лет. В числе возможных преемников называли зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, глав комитетов Госдумы и Совета федерации по госстроительству Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса. Однако в итоге на пост была выдвинута зампред ВС и однокурсница Владимира Путина по юрфаку Ленинградского университета.

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