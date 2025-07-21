Главные новости за 21 июля. Новороссийск
За последние 10 лет турпоток в Новороссийске вырос почти вдвое: в 2024 году город принял более 1,5 млн гостей.
В 2025 году воздушная гавань в Геленджике примет 120–150 тыс. пассажиров, а уже в 2026 году этот показатель может превысить 1 млн человек.
Авиакомпания Red Wings с августа 2025 года начнет выполнять регулярные рейсы в Геленджик из Казани и Екатеринбурга.
Эксперт назвал появление скатов у берегов Анапы нормальным явлением.
В Новороссийске проверят причину пожара в многоэтажке после хлопка газа.
«Уральские авиалинии» запустят рейсы из Екатеринбурга в Геленджик с 5 августа.
Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко выступила с инициативой организации чартерных рейсов в Геленджик. По ее мнению, это позволит сделать перелеты на черноморское побережье более доступными для туристов