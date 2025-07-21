Турпоток в Новороссийск за 10 лет вырос почти вдвое

За последние 10 лет турпоток в Новороссийске вырос почти вдвое: в 2024 году город принял более 1,5 млн гостей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

С 2015 года количество средств размещения гостей в Новороссийске увеличилось более чем в четыре раза, достигнув порядка 200 объектов. Среди них появились и глемпинги – совершенно новый формат отдыха.

Протяженность паспортизированных туристических маршрутов значительно выросла – с 253 км до 735 км. Среди них – популярные культурно-познавательные, конные, велосипедные, экологические и патриотические маршруты. Также обустроено 29 пляжей и зон рекреации, отвечающих всем требованиям комфорта.

В 2024 году Новороссийск также впервые принял участие в эксперименте по взиманию курортного сбора, перевыполнив план почти на 3 млн рублей. Эти средства были направлены на развитие инфраструктуры и установку видеокамер для повышения безопасности на пляжах.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Новороссийск готовится к рекордному турсезону в 2025 году, город-герой планирует принять 1,7 млн туристов.