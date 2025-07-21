«Уральские авиалинии» запустят рейсы из Екатеринбурга в Геленджик с 5 августа

«Уральские авиалинии» начнут сообщение с Геленджиком с 5 августа, рейсы будут совершаться из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

Путешественникам будет доступна сразу вся линейка тарифов (включая новый «Эконом-Буст» с увеличенной нормой багажа на обратную дорогу) и дополнительные услуги. Билеты уже поступили в продажу, стоимость полета в Геленджик на 6 августа стартует от 18 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Авиакомпания Red Wings с августа 2025 года начнет выполнять регулярные рейсы в Геленджик из Казани и Екатеринбурга.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. Цены на перелет стартуют от 16,3 тыс. руб. за билет в одну сторону без багажа и от 41,9 тыс. руб. за перелет с багажом в оба конца.