Red Wings начнет выполнять рейсы в Геленджик из Казани и Екатеринбурга

Авиакомпания Red Wings с августа 2025 года начнет выполнять регулярные рейсы в Геленджик из Казани и Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

Из столицы Татарстана полеты стартуют 6 августа с частотой раз в неделю по средам. Стоимость билетов в августе начинается от 17 тыс. руб. в один конец без багажа, тогда как комбинированный билет туда-обратно с 20 кг багажа обойдется от 40 тыс. руб.

Екатеринбург получит воздушное сообщение с черноморским курортом с 8 августа. Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. Цены на перелет стартуют от 16,3 тыс. руб. за билет в одну сторону без багажа и от 41,9 тыс. руб. за перелет с багажом в оба конца.

С вводом новых рейсов общее число авиакомпаний, обслуживающих Геленджик в летнем сезоне 2025 года, достигнет пяти. В их список войдут «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Smartavia и новичок маршрутной сети - Red Wings.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Геленджике пассажиропоток аэропорта в 2026 году может превысить 1 млн человек.