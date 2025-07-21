В Геленджике пассажиропоток аэропорта в 2026 году может превысить 1 млн человек

В 2025 году воздушная гавань в Геленджике примет 120–150 тыс. пассажиров, а уже в 2026 году этот показатель может превысить 1 млн человек, сообщил РИА Новости генеральный директора аэропорта Иван Таранченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

При достаточном количестве самолётов в 2026 году аэропорт сможет обслужить более 1 млн пассажиров. По данным господина Таранченко, эту отметку уже удалось преодолеть в 2021 году. Тогда в работу еще не был введен новый терминал.

Напомним, что аэропорт Геленджика возобновил авиасообщение по внутренним маршрутам 18 июля 2025 года впервые за три года. Авиагавань входила в число аэропортов юга России, которые с 2022 года не принимали воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтвердили специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) контролирует стоимость билетов на рейсы Москва—Геленджик. Мониторинг проводится каждую неделю. В случае необоснованного роста цен ФАС пообещала принять меры.

Со старта продаж билеты до Геленджика и обратно в Москву подорожали почти в три раза — с 17,8 тыс. руб. до 50 тыс. руб.