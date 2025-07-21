В Госдуме предложили запустить чартерные авиарейсы в Геленджик

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко выступила с инициативой организации чартерных рейсов в Геленджик. По ее мнению, это позволит сделать перелеты на черноморское побережье более доступными для туристов, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Стоимость регулярных рейсов в Геленджик сейчас сопоставима с бизнес-классом - от 50 тыс. руб. Чартерные программы туроператоров могли бы предложить более конкурентные цены. Госпожа Костенко подчеркнула, что туроператоры благодаря системе раннего бронирования и выкупа мест традиционно формируют более выгодные тарифы, помогая туристам экономить на перелетах.

Напомним, что 18 июля состоялся первый с 2022 года регулярный рейс Москва-Геленджик после снятия ограничений на работу аэропорта. Воздушное пространство над геленджикским аэропортом было закрыто с февраля 2022 года, хотя сама инфраструктура сохраняла полную готовность к работе.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Геленджике пассажиропоток аэропорта в 2026 году может превысить 1 млн человек.