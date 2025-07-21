В Новороссийске проверят причину пожара в многоэтажке после хлопка газа

В Новороссийске прокуратура начала расследование инцидента с хлопком бытового газа в многоквартирном доме на ул. Анапское шоссе, 12. Происшествие произошло в квартире на пятом этаже, уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

На данный момент пожар локализован, продолжаются работы по его полной ликвидации. Все жильцы дома эвакуированы, угрозы их жизни и здоровью отсутствуют.

В рамках надзорных мероприятий прокуратура проверит соблюдение требований законодательства и установит причины произошедшего. По итогам проверки, при выявлении нарушений, будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в 21 июля в 14:50 в Новороссийске произошел пожар в многоэтажке на площади 300 «квадратов». Огонь распространился на три квартиры. К 15:10 возгорание удалось локализовать. В результате происшествия обошлось без жертв и пострадавших. Спасатели эвакуировали 25 жильцов.