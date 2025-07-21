Эксперт назвал появление скатов у берегов Анапы нормальным явлением

Появление черноморских скатов в прибрежной зоне Анапы – не редкость. Это черноморские хвостоколы (морские коты), их размер не более двух-трех ладоней в объеме. Чаще всего они безобидные и не навредят человеку, который к ним не пристает, сообщил «Ъ-Новороссийск» эколог Евгений Витишко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

21 июля в соцсетях сообщили о появлении группы морских скатов на пляже около отеля «Золотой берег» в Анапе. По предварительной информации, от уколов скатов пострадали два человека.

«Черноморские скаты периодически попадаются в прибрежной зоне, их много. Не думаю, что это аномалия, особенно на фоне формально закрытых пляжей. Укол ската в соленной агрессивной среде — всегда чувствительный. Заживать будет какое-то время, однако не думаю, что каким-то образом это серьезно навредит человеку»,— подчеркнул эколог.

Эксперт считает, что сейчас нет глубокого понимания, как разлив мазута в Керченском проливе повлиял на прибрежную экосистему. Была проделана позитивная работа по спасению и оценке ущерба с птицами, однако водный ресурс остался практически не изучен.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что водолазы собрали более 1,1 тыс. т замазученного грунта у берегов Анапы и Темрюка, в работе задействованы 167 специалистов.

153 человека задействованы в прибрежных работах, еще 14 — в море. Водолазы регулярно осматривают фрагменты затонувших танкеров «Волгонефть». В работах по подъему мазута задействованы семь судов, в работе восемь эжекторных установок.

В доках Новороссийска продолжают готовить коффердамы для затонувших танкеров, ведется работа по укрупненной сборке металлоконструкций. В акватории Керченского пролива ведутся водолазные работы по демонтажу надстройки затонувших судов и погружению свай в месте будущей установки трех коффердамов.